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Представители американского флота сообщили, что два ракетных эсминца ВМС Соединенных Штатов, которые должны были отправиться в черноморскую акваторию, принялись патрулировать Средиземное море.

Боевые судна США ранее покинули морскую базу, расположенную на острове Крит, и в настоящее время ведут патрулирование в Средиземноморье. При этом в сообщении не указывается, отправятся ли они в ближайшее время в Черное море. Мевлют Чавушоглу, руководитель турецкого МИД, отметил, что Пентагон не стал объяснять отказ от прохождения своих кораблей через пролив Босфор.

Военные эксперты при этом считают, что данный шаг является демонстрацией того, что Соединенные Штаты не желают эскалации конфликта в регионе, где совсем скоро начнутся военные учения РФ. Он может также показывать, что Вашингтон нацелен на проведение переговоров с Москвой.

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