Порноактриса MihaNika69 и ее партнер Михаил объявлены в розыск индонезийскими правоохранительными органами за видеозапись, сделанную на вершине вулкана Батур. Это место для многих местных жителей является святыней, поэтому им не очень понравилось видео с занимающимися там сексом россиянами.

Жители Рыбинска Ярославской области вряд ли уже находятся в Индонезии, так как часто переезжают из одной страны в другую. Тем более, что видео было опубликовано в сети еще год назад.

Парень с девушкой создают порноролики, причем в подавляющем большинстве случаев делают это на свежем воздухе, а не в помещениях. Именно поэтому они забрались почти на двухкилометровую высоту вулкана Батур, являющегося главной достопримечательностью Индонезии.