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После публикации каналом CNN спутниковых снимков из Арктики, где Россия продолжает наращивать военную мощь, американские военные эксперты внезапно перестали заявлять, что вся сила РФ кроется в пропаганде. Сейчас они уже внимательно наблюдают, как Москва демонстрирует силу и результат этих наблюдений им явно не нравится.

На снимках хорошо видно, что Россия восстанавливает и усиливает несколько «трилистников» – арктических баз, построенных в регионе еще во времена СССР. Кроме того, она приводит в порядок и ранее законсервированные подземные хранилища. Не исключено, что именно в них будут храниться подводные беспилотные аппараты «Посейдон», а также другое оружие, которое сегодня есть только в распоряжении РФ.

«Многие военные эксперты выражают особую озабоченность по поводу российского супероружия – «Посейдона». Этот беспилотный подводный аппарат может доставить ядерные боеголовки к берегам США. ”Посейдон” предназначен для уничтожения прибрежных городов США», – отмечается в публикации, перевод которой представлен сайтом “ПолитРоссия”.

Также в Арктике все чаще появляются истребители МиГ-31, которые в ближайшей перспективе получат гиперзвуковые «Кинжал» и превратятся в еще более грозную силу против любого противника.

Подполковник Томас Кэмпбелл, представляющий Пентагон, уверен, что РФ не остановится на освоении собственных арктических территорий. Он считает, что она будет продвигаться дальше одновременно с таянием льдов и возьмет под контроль большую часть Арктики. Включая Северный морской путь, через который совсем скоро может пойти 90 процентов всех грузов, перевозимых из Азии в Европу.

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