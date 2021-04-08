Сразу несколько изданий опубликовали статьи о российских гиперзвуковых ракетах Х-47М «Кинжал», которые вскоре поступят на вооружение ВКС. Сообщается, что эти боеприпасы воздушного базирования способны развивать скорость в 10–12 чисел Маха, чего вполне достаточно, чтобы долететь до Вашингтона буквально за полчаса.

«Кинжал» представляет собой глубоко модернизированную версию ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», однако в отличие от своих предшественников, запускаться этот снаряд может только с воздуха. В настоящий момент планируется оснащение ракетами Х-47М истребителей МиГ-31К.

Пуск будет осуществляться с высоты около 15 километров, что позволит добиться упомянутой выше скорости полета «Кинжала». При этом темп ракета летит по сложной траектории, благодаря чему перехватить ее существующими сегодня средствами противоракетной обороны практически невозможно. По уверениям экспертов, не справится с этой задачей даже современный комплекс ПРО «Иджис», разработанный в США.