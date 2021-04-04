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Леонид Слуцкий, российский парламентарий, отреагировал на смерть 5-летнего ребенка на территории ДНР, заявив, что страны Запада игнорируют совершенные Киевом преступления.

На своей страничке в «Телеграме» депутат отметил, что столицы Европы не делают никаких заявлений в связи со смертью малолетнего мальчика и не грозят Украине санкциями, то есть полностью игнорируют военные преступления нынешнего режима. Он добавил, что это еще раз показывает, что западным странам в действительности не требуется мир в Донбассе.

Согласно словам народного избранника, данный инцидент является закономерным итогом осуществляемой Киевом политики. Слуцкий считает, что на этом фоне все обвинения в адрес РФ о якобы развязанном конфликте выглядят циничными. В СМИ напоминают, что в Донбассе в ходе удара беспилотника ВСУ погиб маленький мальчик.

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