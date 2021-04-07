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В Брянске задержана целая преступная группа, в которую входили паталогоанатомы и сотрудники ритуальных услуг. Среди задержанных также числится заведующий патологоанатомическим отделением больницы №1.

Представители пресс-службы регионального управления СКР заявили, что в настоящий момент принимается решение по выбору меры пресечения для задержанных. Также проводятся обыски у них на работе и дома с целью сбора доказательной базы для судебных органов.

Организованная преступная группировка действовала в Брянске на протяжении месяца. По предварительному сговору она требовала от трех до семи тысяч рублей за выдачу тел родственникам умерших жителей областного центра. Таким образом членам группы удалось присвоить более 400 тысяч рублей.

В настоящий момент расследование продолжается. В отношении всех участников ОПГ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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