Представители главного управления СКР сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту подрыва мирных жителей Донбасса на минах.

Согласно версии следствия, военнослужащие ВСУ в рамках военного конфликта в юго-восточной части Украины минируют территории, находящиеся неподалеку от гражданских объектов, которые не являются военными целями. Отмечается, что в населенном пункте Зайцево была ранена 65-летняя женщина в результате контакта с не разорвавшимся боеприпасом.

Следователи также указывают, что вчера, 6 апреля, в окрестностях Славяносербска двое подростков подорвались на взрывном устройстве неизвестного происхождения. На данный момент времени специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и определяют личности украинских силовиков, которые причастны к данным преступлениям.