Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители главного управления СКР сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту подрыва мирных жителей Донбасса на минах.

Согласно версии следствия, военнослужащие ВСУ в рамках военного конфликта в юго-восточной части Украины минируют территории, находящиеся неподалеку от гражданских объектов, которые не являются военными целями. Отмечается, что в населенном пункте Зайцево была ранена 65-летняя женщина в результате контакта с не разорвавшимся боеприпасом.

Следователи также указывают, что вчера, 6 апреля, в окрестностях Славяносербска двое подростков подорвались на взрывном устройстве неизвестного происхождения. На данный момент времени специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и определяют личности украинских силовиков, которые причастны к данным преступлениям.

Вам может понравиться

В The Drive указали на отличия в подготовке «Русских витязей»

В американском издании The Drive прокомментировали видео, выпущенное в честь тридцатилетия пилотажной группы «Русские витязи», указав на отличия в подготовке летчиков. Особое внимание военные эксперты уделили пуску авиаракеты с одного

Для диагностики коронавируса предложили использовать мазок с кожи

Учёные Университета Суррея разработали новый метод выявления коронавируса. Так, сейчас коронавирус выявляют при помощи антигенных или молекулярных тестов. Оба способа обладают своими недостатками – антигенные тесты имеют меньшую точность, а
  • Анна
  • 06.04.2021
  • читать 1 минуту

Создатель шоу “Дом-2” предсказал закрытие проекта до сентября 2021 года

Телеведущий и продюсер, а также создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров предположил, когда шоу вновь закроется. После закрытия шоу на ТНТ проект переехал на телеканал «Ю». Комиссаров уверен, что обновлённое шоу
  • Анна
  • 07.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 7 апреля – пасмурно, до 20 °C |