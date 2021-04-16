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На портале СКР появилось сообщение о заведении нового дела по факту смерти одного из жителей города Донецк из-за обстрелов, осуществленных вооруженными силами Украины.

Отмечается, что в ночь на четверг, 15 апреля, ВСУ нанесли удар по жилому району Донецка, используя 120-миллиметровые минометы и стрелковое вооружение. Они целились по объектам, не относящимся к военным целям. В результате снаряды попали в здания, находящиеся на улице Новороссийской.

Одна из мин привела к смерти 57-летнего мужчины, который в момент обстрела находился в своей квартире. Следователи возбудили уголовное дело, указав на то, что речь идет о военном преступлении. В следствии считают, что данная атака была направлена против гражданского населения.

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  • Анна
  • 14.04.2021
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