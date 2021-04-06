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Украина делает все возможное, чтобы привлечь к конфликту на Донбассе войска Соединенных Штатов. К ним могут присоединиться также и Великобритания с Германией, но в этом случае Россия вряд ли будет сидеть, сложа руки. Поэтому ситуация вполне может выйти из под контроля, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что если войска ДНР и ЛНР не смогут сами отбиться в случае полномасштабного наступления Киева, то РФ вмешается обязательно. Это приведет к войне между НАТО и Россией на территории Украины. И вполне вероятно, что конфликт выйдет за пределы Донбасса.

Если блицкриг Киеву не удастся и самопровозглашенные республики отобьют наступление, вмешаются натовские силы. В этой ситуации России также придется вмешиваться. Причем не исключено, что одна из сторон противостояния не выдержит напряжения и применит ядерное оружие.

Чтобы этого не произошло, Сивков предлагает заранее сделать два заявления. Первое – для Украины, в котором нужно указать, что в случае ее наступления на Донбасс, РФ сделает все возможное для защиты своих граждан, проживающих на территории региона. Второе заявление – для НАТО. В нем необходимо твердо заявить, что если хотя бы одна страна альянса вмешается в конфликт, за Россией останется право жесткого пресечения таких действий. Вплоть до применения ядерного оружия.

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