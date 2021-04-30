Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ответ на очередной авианалет Израиля на иранские позиции в Сирии правительственные войска нанесли удар по истребителям, выпустив сразу 10 ракет, сообщает издание «NZIV». Журналисты подчеркивают, что ни один из боеприпасов в цель не попал, однако Тель-Авив должен сделать выводы, так как подобное везение не может быть вечным.

Авторы отметили, что девять из десяти ракет, промахнувшись мимо цели, взорвались на значительном удалении от них. А вот один боеприпас, который был выпущен российским комплексом ПВО С-200, продемонстрировал несостоятельность израильской системы «Железный купол».

Все дело в том, что ракета, поднявшаяся на 12-километровую высоту, на огромной скорости миновала несколько районов, в которых установлены элементы израильской системы ПРО и взорвалась всего в трех десятках километров от ядерного центра «Димона», При этом вероятность ее уничтожения составила менее 50 процентов – ни один комплекс ПВО Израиля не успел среагировать на сирийскую ракету.

Вам может понравиться

Bloomberg: США выделят почти $18 млрд на разработку перехватчика ракет из КНДР или Ирана

Американское военное ведомство хочет уже к 2026 году получить прототип истребителя-перехватчика, который сможет защитить США от баллистических ракет Китая и Северной Кореи. На его разработку уже выделено 18 миллиардов долларов,

Украинский Генштаб проводит “стратегический сбор” из-за “агрессивной политики России”

Главком ВСУ Руслан Хомчак объявил «стратегический сбор», на котором будет обсуждаться «российская агрессия». В нем примут участие не только руководители украинской армии, но и представители натовских войск, который сейчас находятся

HBO официально объявил о начале производства приквела “Игры престолов”

Приквел сериала «Игра престолов» под названием «Дом дракона» запущен в производство. Компания HBO уже опубликовала в Сети первые фотографии практически со всеми актерами, которые заняты в съемках многосерийного фильма. Пока
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 0 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 30 апреля – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 12 °C |