В ответ на очередной авианалет Израиля на иранские позиции в Сирии правительственные войска нанесли удар по истребителям, выпустив сразу 10 ракет, сообщает издание «NZIV». Журналисты подчеркивают, что ни один из боеприпасов в цель не попал, однако Тель-Авив должен сделать выводы, так как подобное везение не может быть вечным.

Авторы отметили, что девять из десяти ракет, промахнувшись мимо цели, взорвались на значительном удалении от них. А вот один боеприпас, который был выпущен российским комплексом ПВО С-200, продемонстрировал несостоятельность израильской системы «Железный купол».

Все дело в том, что ракета, поднявшаяся на 12-километровую высоту, на огромной скорости миновала несколько районов, в которых установлены элементы израильской системы ПРО и взорвалась всего в трех десятках километров от ядерного центра «Димона», При этом вероятность ее уничтожения составила менее 50 процентов – ни один комплекс ПВО Израиля не успел среагировать на сирийскую ракету.