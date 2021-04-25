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Для новейшей российской зенитно-российской системы С-500 не будет существовать такого понятия, как самолет-невидимка. Благодаря своим уникальным характеристикам он сможет легко обнаруживать американские истребители F-35 и F-22, которые созданы с применением технологии стелс.

Авторы китайского издания Sina заявляют, что комплекс существенно усилит систему противовоздушной обороны России. В сравнении с хорошо известным и востребованном во многих странах мира С-400 «Триумф» новый ЗРК обладает сразу несколькими достоинствами.

Дальность обнаружения и поражения целей в С-500 увеличена до 600 километров. При этом он сможет с легкостью выявлять и сбивать не только упомянутые выше истребители, но и баллистические и крылатые ракеты, беспилотные аппараты, летящие на любой высоте, и низкоорбитальные спутники.

Чтобы повысить эффективность работы комплекса, его оснастили десятью разновидностями новых ракет. Боеприпасы будут подбираться в зависимости от особенностей цели, что позволит гарантировать ее полное уничтожение.

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