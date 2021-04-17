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На канале «Россия 1» в рамках сюжета о Сирии был показан российский дрон-камикадзе, использующийся Силами спецопераций для уничтожения укрытий и боевой техники террористов.

Речь идет о барражирующем боеприпасе под названием «Ланцет». Он был спроектирован на ижевском предприятии. Согласно словам создателей беспилотника, слухи о том, что РФ сильно отстает от других стран в плане разработки беспилотных летательных аппаратов, преувеличены. Более того, некоторые идеи российских разработчиков позднее переняли другие страны, например, Израиль.

Внешне «Ланцет» похож на небольшую крылатую ракету. На нем установлен комплекс наблюдения и взрывное устройство. Для запуска беспилотника используется специальная катапульта. После обнаружения цели он летит на нее с большой скоростью, а затем взрывается. Схожее оружие использовал Азербайджан во время войны на территории Нагорного Карабаха.

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