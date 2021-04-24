Шведское издание Dagens Nyheter заявило о том, что жители юга России всё чаще говорят о возможной войне с Украиной.

Как отмечается, у украинской границы, а также в Крыму, согласно заявлению министра иностранных дел ЕС Жозепа Борреля, находится более 100 тысяч российских военных. Кроме того, Россия сообщила о завершении военных учений 23 апреля, однако, несмотря на это, наблюдается увеличение числа танков, также сообщается о грузовиках для «Искандеров».

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен сообщила, что ситуация на российско-украинской границе напоминает запугивание, а вовсе не нападение. Кроме того, она отметила, что, по словам экспертов, если бы Россия собиралась нападать, она не дала бы другой стране времени для укрепления позиций.

В целом же, по словам журналистки, жители юга России уверены в том, что угроза исходит именно из Украины, и не из России.