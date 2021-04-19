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Шведский политический обозреватель Юнас Гуммессон в статье издания Svenska Dagbladet рассказал, почему Россия опасается вступления Украины в НАТО.

Согласно его заявлению, Украина использует все силы, чтобы попасть в НАТО. Ранее возможность этого была невысока, однако сейчас, как считает Гуммессон, это вполне возможно – США и НАТО могут пойти на такой шаг, чтобы «позлить» Россию. Также он указал на то, что в настоящее время отношения России с США и Европой довольно в плохом состоянии, в том числе и из-за строительства «Северного потока-2».

В итоге Россия предпринимает различные действия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, а Киев, в свою очередь, предпринимает шаги, чтобы добиться своей цели как можно быстрее. Киев уже был объявлен одним из «ближайших партнёров», хотя это и не гарантирует скорого вступления в альянс. Однако, если это всё же произойдёт, по словам Гуммессона, для России это будет ударом.

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  • Анна
  • 19.04.2021
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