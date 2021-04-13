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Побороться за ресурсы, скрывающиеся подо льдами Северного Ледовитого океана не против не только Соединенные Штаты, но и другие страны мира. Из-за этого ситуация в арктическом регионе серьезно усложняется, заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что и США, и полностью контролируемый ими Североатлантический альянс в настоящее время усиливают как сухопутные, так и морские группировки войск. Им это необходимо, чтобы побороться не только за скрытые подо льдами ресурсы, но и за новые транспортные коммуникации. Одной из которых является Северный морской путь.

По словам Шойгу, натовские силы все чаще проводят тренировки в Арктике, пытаются развивать в регионе свою военную инфраструктуру, перебрасывают технику, которая адаптируется к сложным климатическим условиям.

Кроме того, министр обороны заявил о стягивании натовских и американских войск к границам России.

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