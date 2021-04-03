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С 19 апреля возобновляется показ шоу «Дом-2». Как отмечается, перезапуск будет транслироваться на телеканале «Ю». Об этом сообщает издание “Ведомости”.

Шоу будет выходить под названием «Дом-2. Новая любовь». Ведущие остались теми же самыми – как и раньше, шоу будут вести Ольга Бузова и Ксения Бородина, а также Влад Кадони и Андрей Черкасов. Формат шоу, как указывается, также изменён не будет. К прежним участникам при этом добавят новых.

Согласно заявлению пресс-службы канала, шоу займёт три часа эфирного времени – один час в утреннее время и два часа вечером. В скором времени должна начаться масштабная рекламная компания шоу.

Как отмечается, о закрытии телешоу стало известно в декабре 2020 года. «Дом-2» выходил в эфир около 16-ти лет, и после закрытия на ТНТ создатели проекта начали искать новую площадку. Переговоры с телеканалом «Ю» длились около двух месяцев.

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