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Последний ледниковый период, который произошел на планете 11,7 тысяч лет назад, спровоцировал вымирание многих видов животных. Однако серые волки, которые сумели сменить рацион питания, сумели приспособиться к новым климатическим условиям и выжили, сообщают ученые Канадского музея природы.

В ходе исследования палеонтологических данных ученые установили, что серые волки, которые плейстоцене охотились в основном на лошадей, сумели сменить свой рацион. Они переключились на лосей и северных оленей, что помогло им выжить в суровых условиях ледникового периода.

Палеонтолог Даниэль Фрейзер, возглавляющий исследование, рассказал, что в ходе эволюции волки многие тысячи лет меняли ареал проживания со степей на лесные зоны. В конечном итоге именно это позволило им сменить рацион и обеспечило выживание.

Фрейзер также рассказал об ужасных волках, которые не смогли поступить так же, как и их ближайшие родственники. После вымирания лошадей и бизонов, они не сумели отыскать себе другую добычу и вымерли с остальными видами.

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