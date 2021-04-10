Критик Сергей Соседов объяснил, по какой причине обмельчали российские звёзды.

Как он считает, современные звёзды не озабочены творчеством, которое просто отодвигается на последнее место. Звёзды поют непонятно что, и качество этого материала никого не волнует. Согласно заявлению Соседова, в современных текстах нет даже смысла, есть только простой набор слов.

Ранее была высокая эстрада из-за композиторской и поэтической школы. Песни утверждались и дорабатывались. Сейчас же эта школа, можно сказать, уничтожена, и авторами стали все, и все они пишут, что могут и хотят.

Современные звёзды, как сообщил Соседов, сейчас зарабатывают свою популярность за счёт раскрутки в интернете, при помощи эпатажа и разнообразного пиара, зачастую весьма скандального. Такую ситуацию критик считает кризисом времени, эпохи, вкусов и музыкальной школы.