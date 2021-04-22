Предъявляя ультиматум России, Чехия сможет добиться только снижения уровня дипотношений либо их окончательного разрыва, заявил представитель СовФеда Алексей Пушков. Так он прокомментировал требование Чехии вернут в Москву ранее высланных дипломатов.

Новый министр иностранных дел страны Якуб Кулганек ранее заявил, что либо РФ вернет дипломатов до сегодняшнего полудня, либо Прага вышлет из страны остальных сотрудников российского посольства.

Напомним, что скандал с высылкой дипломатов разгорелся в прошлую субботу. Тогда Чехия заявила о причастности РФ к взрывам во Врбетице в 2014 году и обвинила 18 сотрудников дипмиссии России в работе не спецслужбы. Они были высланы из страны. В ответ Москва отправила домой 20 чешских дипломатов.

Сразу после ультиматума представитель российского МИД Мария Захарова, а также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили о недопустимости использования в общении с РФ требовательной стилистики.