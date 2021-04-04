Юлиан Балан, адвокат экс-судьи Николая Чауса, сбежавшего из Украины, заявил, что неизвестные схватили его подзащитного в столице Молдавии и увезли в неизвестном направлении.

Согласно его сообщению, вчера, 3 апреля, в центральном районе города был похищен его клиент, ранее подавший ходатайство на предоставление убежища в Молдавии. Он попросил свидетелей случившегося поделиться всей имеющейся у них информацией с правоохранительными органами.

Адвокат сообщил, что Чаус был похищен несколькими вооруженными людьми. В местной полиции подтвердили сведения о том, что в городе похитили 54-летнего мужчину. В связи со случившимся заведено уголовное дело. В СМИ напоминают, что украинский судья около 5 лет назад был обвинен в получении взятки, размер которой составлял 150 000 долларов. После этого он сразу же покинул Украину.