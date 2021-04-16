Береговой патрульный самолёт ВС Германии устроил полёт над Балтийским морем и пролетел над зоной строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание EADaily.

По информации навигационного портала Flightradar24, немецкий самолёт дважды облетел район у датского острова Борнхольм. Именно там сейчас находится трубопроводчик «Академик Черский». Как сообщается, целью этого полёта была проверка на наличие рядом с местом строительства газопровода подводных лодок других стран. Сообщения об их присутствии появлялись уже несколько раз.

Так, строители уже неоднократно сообщали, что замечали поблизости от трассы укладки труб неизвестные корабли и беспилотные летательные аппараты, а в конце марта также была замечена подводная лодка. Кому она принадлежала, узнать не удалось.