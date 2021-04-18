Житель поселения Ексолово рассказал полицейским об обнаружении мешка с грудой костей неподалеку от кладбища, расположенного во Всеволожском районе.

Представители управления МВД по Ленобласти сообщили, что информация о найденных костях поступила к ним сегодня, 18 апреля, в дневные часы. Мешок был обнаружен в лесной чаще возле дороги, ведущей от Озерковского кладбища. По факту случившегося проводится проверка. Останки при этом были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Согласно предварительным сведениям, этот мешок, скорее всего, принадлежит местному поисковому отряду, который в 2020 году принялся за нахождение, сбор и перезахоронение костей солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.