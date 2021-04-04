В управлении МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что рядом с берегом реки Охта, расположенным в Красногвардейском районе, было найдено тело тринадцатилетнего ребенка.

Согласно словам правоохранителей, найденное тело может принадлежать подростку, который несколько дней назад был объявлен пропавшим без вести. Поисками исчезнувшего школьника в течение пяти суток занимались добровольцы и сотрудники полиции. Родители пропавшего ребенка отметили, что он вышел погулять на улицу, но так и не вернулся.

Подросток был найден на границе двух районов неподалеку от Муринской дороги. При поверхностном осмотре тела полицейские не обнаружили на нем признаков насильственной смерти. Согласно предварительным сведениям, мальчик умер в результате переохлаждения.