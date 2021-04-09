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На кольцевой дороге неподалеку от Белграда произошло ДТП с участием военного грузовика, который перевозил в кузове три ракеты для российского зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

По сообщению государственной организации «Дороги Сербии», в настоящий момент окружная трасса полностью перекрыта для движения для ликвидации последствий аварии. Одна из ракет выкатилась из кузова и оказалась прямо на проезжей части. Кроме того, в съехавшем на обочину и перевернувшемся грузовике пострадали трое военнослужащих сербской армии.

Министры обороны обеих стран Сергей Шойгу и Александар Вулин подписали контракт на поставку батареи «Панцирей» в Сербию 17 февраля. Спустя 5 дней РФ начала исполнение контракта и отправила первую партию ЗРПК.

Ранее Александар Вулин заявлял, что «Панцирь-С1» необходимы стране для укрепления ее обороноспособности. В то же время их покупка у России, по мнению главы Минобороны, усилит давление на Сербию со стороны НАТО.

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