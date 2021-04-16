Директор института украинской политики Руслан Бортник, переговорив с военнослужащими ВСУ, заявил, что Украина не сумеет победить в Донбассе.

Согласно его заявлению, в настоящее время Украина способна начать наступление, и все возможности для осуществления этого у неё есть. Но в том, что Украина сможет выйти победителем, Бортник очень сильно сомневается. Об этом политолог заявил после беседы с украинскими бойцами, расположенными на линии разграничения в Донбассе.

По словам политолога, армия Украины может только удерживать свои позиции какое-то время. Это зависит от уровня вооружений, задействованных обороняющейся стороной.

Победить Украина может, как считает Бортник, лишь в одном случае – если Россия предпочтёт игнорировать конфликт в Донбассе и не будет в него каким-либо образом вмешиваться. Но шансов на то, что ситуация будет развиваться таким образом, нет.