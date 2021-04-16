читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Директор института украинской политики Руслан Бортник, переговорив с военнослужащими ВСУ, заявил, что Украина не сумеет победить в Донбассе.

Согласно его заявлению, в настоящее время Украина способна начать наступление, и все возможности для осуществления этого у неё есть. Но в том, что Украина сможет выйти победителем, Бортник очень сильно сомневается. Об этом политолог заявил после беседы с украинскими бойцами, расположенными на линии разграничения в Донбассе.

По словам политолога, армия Украины может только удерживать свои позиции какое-то время. Это зависит от уровня вооружений, задействованных обороняющейся стороной.

Победить Украина может, как считает Бортник, лишь в одном случае – если Россия предпочтёт игнорировать конфликт в Донбассе и не будет в него каким-либо образом вмешиваться. Но шансов на то, что ситуация будет развиваться таким образом, нет.

Вам может понравиться

Морпехи США намерены охотиться на подводные лодки России и КНР

Корпус морской пехоты США за последние годы претерпел огромные изменения: от вывода всех своих танковых батальонов на вооружение новой боевой машины-амфибии, а теперь он стремится взять на себя борьбу с

Индия считает истребители F-35 «неудачными», закупив у России ЗРК С-400

Американские производители боевых истребителей настойчиво стремятся заполучить Индию в качестве крупного заказчика. Издание The National Interest опубликовало статью, в которой были рассмотрены шансы на осуществление закупки истребителей F-35 и F-21

Авторы The National Interest назвали доступным российский истребитель Су-57

Эксперты американского издания The National Interest заявили, что вооружение истребителями Су-57 является одним из приоритетных направлений Минобороны России. По словам авторов статьи, получить средства на изготовление истребителей можно будет при
  • Анна
  • 15.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир: погода, 16 апреля – пасмурно, до 19 °C |