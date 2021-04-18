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Чешские власти объявили в розыск двух российских «агентов» ГРУ, хорошо известных по инциденту с «отравлением Скрипаля» в британском Солсбери. Они заявили, что именно Александр Петров и Руслан Боширов виновны во взрыве складов с боеприпасами, произошедшем в 2014 году.

При этом, как выяснилось совсем недавно, на складах хранилось оружие, которое должно было отправляться в Украину в качестве военной помощи.

Одновременно с этим чешские власти объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, чем еще больше подлили масла в огонь. Они заявили, что в распоряжении спецслужб имеются копии паспортов Боширова и Петрова, а также документы на имя Николая Попы и Руслана Табарова. Мол, именно под этими именами «агенты ГРУ» посещали Чехию 7 лет назад и взорвали склады. Интересно, что паспорта возникли из воздуха лишь сейчас, а не в ходе расследования семилетней давности, когда все списали на халатность сотрудников склада.

Россия, скорее всего, ответит на чешскую игру совсем скоро. И сделает это довольно жестко. Так, представитель МИД Мария Захарова уже сообщила, что чехи и сами должны знать, чем подобные «фокусы» для них закончатся. Последует высылка дипломатов, закроется консульство в Карловых Варах, в экономику Чехии прекратятся регулярные вливания российского капитала. Кроме того, РФ следует заявить об отказе поставлять вакцину и поставить на паузу крупные проекты, которые Москва помогает реализовывать в Праге.

Получается, что зачинщики скандала с «агентами ГРУ» подставили руководство страны, которое совсем скоро столкнется с множеством проблем.

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