Российские танки Т-14 «Армата» способны расправиться с бригадой танков НАТО, не потеряв при этом ни единицы техники.

Издание avia.pro рассказало о том, как это возможно. Так, согласно заявлению разработчиков танков, Т-14 получили уникальную автоматизированную систему управления. Благодаря ей танки, которые находятся в одном подразделении, могут находиться на связи и обмениваться между собой информацией.

Таким образом, если противник превосходит численностью и мощью, то командир российского подразделения даст приказ на нанесение артиллерийского удара. Целью атаки станут точные позиции сил противника. В итоге, одна танковая рота будет способна разгромить танковую бригаду противника.

Подчёркивается, что подобной возможностью ни один другой танк в мире не обладает.