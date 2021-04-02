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Госкорпорация «Ростех» проводит модернизацию БМП-3, в рамках которой на боевую машину пехоты поставят более мощный современный двигатель УДТ-32Т с турбонаддувом. Это 660-сильный мотор, который мгновенно заводится даже в экстремальных условиях, а также позволяет подстраивать режимы работы под потребности экипажа.

Кроме того, на БМП-3 устанавливают комплекты дополнительной защиты, и новейшие панорамные прицелы командира с тепловизионными опциями от холдинга «Высокоточные комплексы».

БМП-3 представляет собой универсальную технику, которая была принята на вооружение Советской армии еще в 1987 году. Она оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также нарезным оружием, стреляющим управляемыми ракетами, калибром 100 мм. С тех давних пор БМП несколько раз модернизировалась, благодаря чему по-прежнему остается грозным оружием.

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