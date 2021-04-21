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В ходе переговоров с иностранным заказчиком специалисты предприятия «Уралвагонзавод» продемонстрировали ему работу самоходной установки «Мста-С» в связке с беспилотным аппаратом «Орлан-10».

Пресс-служба Ростеха рассказала, что в ходе демонстрации гаубица автоматически открывала огонь на расстояние до 40 километров, после чего самостоятельно восстанавливала наводку орудия на цель.

Также в демонстрации были задействованы беспилотник «Орлан-10Е» и машина управления. Первый облетал территорию, обнаруживал цель и передавал ее координаты. Вторая же обрабатывала полученную информацию, производила все расчеты и отправляла установки для стрельбы экипажу САУ. Весь этот процесс занимал считанные секунды.

Показ был организован в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель».

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