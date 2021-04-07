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Пресс-служба «Ростеха» рассказала о новых оптико-электронных приборах «Сыч-ПР», которые разработаны для спецслужб и разведывательных подразделений. Сообщается, что устройства представлены в двух вариантах – средней и увеличенной дальности.

Приборы являются разработкой ЦНИИ «Циклон». Конструкторы сообщают, что с помощью этих устройств можно идентифицировать технику и людей на расстоянии около трех-четырех километров как в дневное, так и в ночное время.

В приборе большой дальности «Сыч-ПР-Д» применяется тепловизор с собственной системой охлаждения, которые функционирует в диапазоне 3–5 нм. Благодаря этому, устройство распознает человека в темноте на расстоянии 3 км, а автомобиль или другую технику – 4 км.

Прибор средней дальности «Сыч-ПР-С» оснащен неохлаждаемым тепловизором. Он дает возможность идентифицировать людей и машины на расстоянии 1,5 и 2,5 км соответственно.

Заводские испытания приборов уже завершены. Теперь их ожидают приемо-сдаточные тексты, по результатам которых будет приниматься решение о передаче устройств на вооружение.

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