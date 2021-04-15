Российское НПО «Сплав», которое входит в структуру Ростеха, приступило к разработке новейшей реактивной системы залпового огня. Предполагается, что эта легкая РСЗО будет монтироваться на военные автомобили и вести огонь с применением авиационных ракет.

Исполнительный директор объединения Александр Кочкин рассказал, что в качестве основы для нового оружия взята неуправляемая авиационная ракета С-8 калибра 80 миллиметров. Он отметил, что сейчас АО «НПК «Техмаш» осуществляет необходимые исследования для определения внешнего облика будущей системы и создания ее макета.

После первичных испытаний, которые запланированы на следующий год, будут определяться этапы проведения работ по изготовлению РСЗО и источники финансирования.

Ранее Кочкин сообщал о завершении разработки новых термобарических снарядов для огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», которые должны существенно повысить эффективность этого вида вооружения.