читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российское НПО «Сплав», которое входит в структуру Ростеха, приступило к разработке новейшей реактивной системы залпового огня. Предполагается, что эта легкая РСЗО будет монтироваться на военные автомобили и вести огонь с применением авиационных ракет.

Исполнительный директор объединения Александр Кочкин рассказал, что в качестве основы для нового оружия взята неуправляемая авиационная ракета С-8 калибра 80 миллиметров. Он отметил, что сейчас АО «НПК «Техмаш» осуществляет необходимые исследования для определения внешнего облика будущей системы и создания ее макета.

После первичных испытаний, которые запланированы на следующий год, будут определяться этапы проведения работ по изготовлению РСЗО и источники финансирования.

Ранее Кочкин сообщал о завершении разработки новых термобарических снарядов для огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», которые должны существенно повысить эффективность этого вида вооружения.

Вам может понравиться

На Xiaomi Mi 10 Pro уже можно установить стабильную версию MIUI 12.5

Для владельцев смартфонов Xiaomi Mi 10 Pro стала доступна новейшая версия фирменной оболочки MIUI V12.5.3.0.RJACNXM, распространяемой в несколько этапов. Ранее, напомним, ее уже получили аппараты Mi 10 Ultra. Бета-версии оболочки

В Sohu рассказали о российском оружии, способном уничтожить Вашингтон за 15 минут

Многочисленные противоракетные бастионы, которые расставили Соединенные Штаты, не спасут их от российской гиперзвуковой ракеты «Авангард». Она буквально за 15 минут долетит до США, с легкостью обходя любые заслоны благодаря непредсказуемой

Британцам не понравилось решение отправить истребители для “сдерживания” России

Великобритания отправила на авиабазу в Румынию 6 своих истребителей «Тайфун», в задачу которых входит патрулирование неба над Черным морем, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Отмечается,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – пасмурно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 7 °C |