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Росстат в своем докладе о социально-экономической ситуации в России за первые три месяца года не стал публиковать сведения о реальных доходах граждан страны. Его представители сообщили, что данные требуют некоторых уточнений, поэтому появятся уже после обращения главы государства к Федеральному собранию.

Известно, что эта информация появится уже в окончательной версии доклада, которая будет обнародована 29 апреля сего года.

Вполне вероятно, что данное решение связано с падением реальных доходов граждан, зафиксированных с начала второго квартала. Они уменьшились на 8 процентов. В качестве причины называется пандемия Covid-19, а также связанные с ней ограничительные меры.

Нынешнее падение доходов эксперты уже называют самым крупным с момента экономического кризиса в РФ в 1999 году.

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