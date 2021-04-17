Новый российский стратегический комплекс «Кедр», который будет разработан в двух вариантах базирования, вновь сделает бесполезными американские системы противоракетной обороны. Все дело в том, что он построен совсем по иному принципу, чем все его предшественники.

Характеристики «Кедра» не раскрываются из-за секретности, однако точно известно, что Соединенные Штаты в очередной раз совершенно напрасно трудились над созданием своих новых комплексов ПРО.

Сообщается, что разработке «Кедра» предшествовали длительные научно-технические исследования, которые позволили разработать совершенно новый принцип работы ядерного оружия. Стратегические комплексы будут выполняться для шахтного базирования. Также предусмотрен и второй вариант – мобильный грунтовый, при котором ракеты монтируются на колесные платформы.

Ранее сообщалось, что разработка комплексов займет около 5-6 лет, после чего начнутся их испытания.