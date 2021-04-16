Командование Вооружённых сил России решило провести тренировки в суровых условиях в Арктике. Как отмечается, это стало ответом на учения НАТО Defender Europe-2021.

По словам начальника парашютного инструкторского отделения Александра Коровина, учения прошли в «идеальных условиях». Так, прыжки выполнялись, в том числе, при скорости ветра более 15 м/с, и при температуре в 46 градусов ниже нуля. Коровин отметил, что подобный опыт наработать в ином месте будет сложно.

Также в учениях была отработана выброска спецназа на остров Диксон, что проводилось впервые, и приземление на борт контейнеровоза. Указывается, что ранее методик по освобождению грузовых кораблей подобного класса не было, и это стало огромным опытом. Несмотря на суровые погодные условия, военные успешно справились с этой задачей.

В учениях были задействованы все подразделения Росгвардии.