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Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что в лице Украины у НАТО появился хороший бесплатный полигон, который одновременно стал и оружием против России. Он также выразил надежду на то, что Североатлантический альянс является единственным инициатором подавляющего большинства войн на планете.

Цеков также обратился к представителю украинской делегации в ТКГ Алексею Арестовичу и другим политикам, бросающимся громкими заявлениями в адрес России. По словам сенатора, рано или поздно за подобные высказывания придется отвечать и в этот момент США вместе с НАТО вряд ли помогут Украине.

Сенатор отметил, что в настоящий момент единственным врагом соседнего государства является его действующая власть. Которая вместо каких-либо конструктивных действий только сеет вокруг себя смуту и хаос.

Напомним, что обострение на Донбассе продолжается с февраля текущего года. Киев регулярно нарушает режим прекращения огня и организует провокации, чтобы обвинять Россию в эскалации конфликта.

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