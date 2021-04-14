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Аналитики FinExpertiza отметили, что на территории РФ численность занятого населения, возраст которого не превышает 29 лет, за минувший год упала более чем на один миллион человек.

Отмечается, что за прошедшие двенадцать месяцев рынок труда в стране лишился рекордного за двенадцать лет количества молодых работников. Если в конце 2019 года в РФ насчитывалось 13 миллионов 180 тысяч специалистов указанной возрастной категории, то годом позже – 12 миллионов 170 тысяч, то есть спад составил около 24,9%.

Эксперты отмечают, что сильнее всего количество молодых работников уменьшилось на территории Амурской области – почти на 19 000 специалистов. Затем идут Северная Осетия и Мурманская область, в которых данный показатель упал на 20% и 17% соответственно.

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