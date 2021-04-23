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Российский рэпер Feduk представил свой новый клип, снятый на его композицию «Водолей».

Как сообщается, клип был опубликован на YouTube-канале исполнителя 22 апреля. Известно, что в съёмках была задействована девушка рэпера Александра Никонова. В клипе исполнитель поёт меланхоличную песню, в это время в кадре демонстрируются различные пейзажи. В какие-то моменты в кадре появляется девушка, однако тут же пропадает. По сюжету клипа, девушка исполнителю только привиделась.

Съёмки проводились на руинах Ликии, которые расположены в Турции. Продюсером клипа является группа Cream Soda, которая также была задействована в записи альбома рэпера «Йай». Композиция «Водолей» входит именно в этот альбом. Отмечается, что в карьере Feduk эта песня является одной из самых личных.

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