Сервис Netflix опубликовал список проектов, которые пользовались наибольшей популярностью на прошедшей неделе.

В списке оказался российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии». Премьера анимационного фильма в России состоялась 18 марта, на Netflix зрители со всего мира смогли его увидеть с 25 марта. В итоге мультфильму удалось выйти на второе место по популярности, а в ряде стран и вовсе занять первую строчку.

По сюжету мультфильма, Гретель, являющейся спецагентом отдела магической безопасности, предстоит разобраться в том, кто похитил короля. Она получает в напарники родного брата Ганзеля, который стал мошенником.

Как отмечается, производством мультфильма занималась студия Wizard Animation. По словам главы «Роскино» Евгении Марковой, эта компания лидирует по экспорту российской анимации. Также она сообщила, что российский контент в настоящее время стал достаточно популярен на международных онлайн-сервисах.