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Российское внешнеполитическое ведомство с юмором и иронией ответило на высказывания Пентагона по поводу ситуации на Украине. Этот ответ был опубликован в официальном аккаунте МИД в мессенджере «Телеграм».

Представитель Пентагона Джон Кирби возмутился действиями РФ и заявил, что Соединенным Штатам «полностью непонятно, что россияне делают» у границ Украины на фоне обострения конфликта.

«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», — ответили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кирби в своем заявлении также сообщил, что США намерены и дальше наблюдать за тем, как Россия ведет себя рядом с украинскими границами. Он отметил, что РФ должна уважать суверенитет соседней страны. Кроме того, из его заявления следует, что Соединенные Штаты снабдили Киев летальным и не летальным оружием для противодействия «агрессии», если в этом возникнет необходимость.

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