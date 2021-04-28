Присутствие сил российского военно-морского флота вблизи берегов Сирии оказывает заметное сдерживающее влияние на израильских военных в их периодически обостряющемся конфликте с Ираном. Статью об этом 27 апреля опубликовало американское военное издание Breaking Defense, основываясь главным образом на информации, предоставленной Израилем. По утверждению издания, Иран переместил свои поставки оружия в Сирию и Ливан с суши – где Израиль регулярно отслеживал и уничтожал их – на свои суда, которые могут получать защиту от российских сил ВМФ в Средиземном море.

Breaking Defense ссылается на неназванные «источники в израильских силах обороны», которые утверждают, что иранские корабли выходят из Красного моря, проходят через Суэцкий канал и прибывают к портам Сирии. В судовых документах утверждается, что они перевозят только нефть, но в Израиле настаивают, что это «не единственный груз». При этом израильтяне оказались в ситуации, когда они мало что могут сделать.

«Москва достигает здесь двух целей: сказать Вашингтону, что США очень ограничены в своих действиях на Ближнем Востоке, и оказать поддержку Ирану в переговорах с США о новой ядерной сделке», – сказал Breaking Defense израильский эксперт по Ирану Узи Раби. Он добавил, что Израиль почти парализован, когда иранские корабли плывут по Средиземному морю на пути в Сирию после пересечения Суэцкого канала, потому что «правила игры на море другие. То, что было достижимо, когда Израиль действовал против наземных и воздушных поставок оружия из Ирана в Сирию, недействительно, когда действия ведутся на море под российским зонтиком».

Раби уточняет, что имеет в виду новейшие российские фрегаты, корветы и подводные лодки, вооруженные ракетами «Калибр». Они способны нацеливаться на Средиземноморье и Ближний Восток. «Источники в израильских силах обороны» заявляют, что этот флот может защищать торговые суда «над водой и под водой».

Российское информационное агентство Sputnik ранее сообщило, что смешанные российско-ирано-сирийское подразделение численностью около батальона будет размещено на побережье Средиземного моря – для обеспечения безопасного прибытия в Сирию партий нефти, муки и других товаров в сирийские порты.

Согласно израильским источникам, между Россией, Ираном и Сирией уже состоялись переговоры о прекращении удушающей американо-европейской осады Сирии. Первая цель этой договоренности – обеспечить прибытие нефти в сирийские порты, поскольку Сирия страдает от серьезной нехватки нефти из-за захвата американскими военными нефтяных скважин к востоку от Дейр-эз-Зора и контрабанды нефти из Сирии в Ирак.

Израильские источники добавили, что, похоже, российский план заключается в сопровождении кораблей, следующих из Ирана в Сирию, которые были «окрашены в красный цвет» израильской разведкой, чтобы воспрепятствовать любым действиям Израиля против них. Это было сделано после того, как грузовое судно «Савиз», которое, как считают в Израиле, Иран переоборудовал в разведывательный корабль, было атаковано Израилем в Красном море.

Сообщения о явном нападении на иранский корабль были противоречивыми. Сирийские государственные СМИ со ссылкой на министерство нефти страны заявили, что «атака беспилотника» привела к сильному пожару на нефтяном танкере в восточной части Средиземного моря, недалеко от порта Банияс. По некоторым сообщениям, три человека были убиты.

По версии Breaking Defense (подсказанной израильтянами), эти новые меры защиты со стороны России позволили Ирану недавно доставить крупную партию оружия в Сирию. 22 апреля израильские военно-воздушные силы нанесли удар по хранящемуся оружию. Сирийцы запустили по израильскому самолету зенитные ракеты SA-5 российского производства, но не попали в цель. Одна ракета продолжила свой полет и пролетела над Израилем. РЛС раннего предупреждения Израиля обнаружила ракеты, и была запущена ракета-перехватчик Arrow 2, но и она, в свою очередь, промахнулась. Ракета SA-5 в конечном итоге самоуничтожилась в воздухе возле Димоны, где находится главный ядерный центр Израиля. Никто не пострадал.

Официально Израиль отказывается комментировать российско-ирано-сирийские переговоры или договоренности. Это не удивительно, ведь отношения между Россией и Израилем сохраняются ровными и в целом бесконфликтными. Тем не менее, израильская военная верхушка не упустила случай пожаловаться на «российское сдерживание» Америке – хотя бы в форме публикации в авторитетном военном издании США.