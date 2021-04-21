В издании «Известия» сообщили, что военные РФ примутся за формирование зон с максимально возможной защитой от беспилотников.

Отмечается, что в текущем году российские военнослужащие примут участие в специальных маневрах по отработке умений, связанных с созданием особых районов, в которых противник не сможет использовать БПЛА, высокоточное вооружение и крылатые ракеты. Подобную защиту будут устанавливать как возле военных, так и гражданских объектов.

Если ракеты лишатся связи со спутником, то они «потеряются» в пространстве и не смогут попасть в цель. Благодаря подавлению сигнала радиовысотомера можно «сбить с пути» любой самонаводящийся боеприпас. Дроны при этом еще сильнее уязвимы для глушения, так как им не удастся отсылать данные в центр и осуществлять наводку оружия.