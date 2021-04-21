читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «Известия» сообщили, что военные РФ примутся за формирование зон с максимально возможной защитой от беспилотников.

Отмечается, что в текущем году российские военнослужащие примут участие в специальных маневрах по отработке умений, связанных с созданием особых районов, в которых противник не сможет использовать БПЛА, высокоточное вооружение и крылатые ракеты. Подобную защиту будут устанавливать как возле военных, так и гражданских объектов.

Если ракеты лишатся связи со спутником, то они «потеряются» в пространстве и не смогут попасть в цель. Благодаря подавлению сигнала радиовысотомера можно «сбить с пути» любой самонаводящийся боеприпас. Дроны при этом еще сильнее уязвимы для глушения, так как им не удастся отсылать данные в центр и осуществлять наводку оружия.

Вам может понравиться

Веру Брежневу задержали в Испании перед съёмками “Орла и решки”

Певицу Веру Брежневу задержали в Испании, о чём она сообщила на своей Instagram-странице. Так, Брежнева отправилась в Барселону для того, чтобы сняться в выпуске юбилейного сезона шоу «Орёл и решка».
  • Анна
  • 20.04.2021
  • читать 1 минуту

Познер заявил, что Александр Пушкин не является русским поэтом

Владимир Познер в статье на сайте Познер Online назвал Александра Пушкина нерусским писателем. Согласно мнению Познера, нерусскость поэта в том, что он «светлый». Познер указал, что мастерство Пушкина излучает «радостный
  • Анна
  • 19.04.2021
  • читать 1 минуту

В Sohu высказали идею помощи КНР в строительстве российского авианосного флота

Китайское издание Sohu сегодня, 20 апреля, публикует статью из другого популярного интернет-ресурса КНР 163.com – о судьбе российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Внимание привлекает то, что в ней на полном
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – снег, до 2 °C | Королев: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C |