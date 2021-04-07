Всего за 24 часа 4 и 5 апреля российские ВКС нанесли по позициям боевиков в Сирии больше 90 бомбовых и ракетных ударов. Атаки в основном осуществлялись на населенные пункты Санкуль и Муханбаль, где располагается несколько баз террористов.

Издание «Репортер» сообщает, что большинство ударов достигли целей. Так, в ходе операции ВКС уничтожили целый ряд укрытий и зданий, принадлежащих боевикам, а также технику, которая была задействована в нападениях на правительственные силы. Кроме того, в результате ракетных атак уничтожено как минимум 13 террористов.

Эксперты утверждают, что боевики активизировались после получения финансовой помощи из США и других стран Запада. Сейчас представители ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) нападают на сирийские войска, совершают диверсии и провокации. Однако благодаря поддержке с воздуха, которую обеспечивают ВКС РФ, правительственные силы продолжают успешно бороться с боевиками.