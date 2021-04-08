Военный эксперт Евгений Даманцев внимательно наблюдает за ситуацией на Донбассе. Ориентируясь на количество и разновидности техники, которую стянули к линии разграничения ВСУ, а также на контрольную проверку войск РФ, он пытается расписать сценарий вполне возможной войны.

По мнению Даманцева, высказанному изданию “Свободная пресса”, Россия вряд ли будет помогать самопровозглашенным республикам Донбасса только разведкой, проводимой с участием самолетов Ил-20 и Ту-214Р. Кроме того, она примет активное участие в боевых действия и пустит в ход артиллерию. Сейчас в Ростовской области уже находятся самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», способные делать 10 и 4 выстрела в минуту соответственно, системы залпового огня «Торнадо», комплексы С-300ПМ1 и другое вооружение.

Несмотря на то, что к границам стянута техника всех родов войск, именно гаубицам эксперт отводит ключевую роль в конфликте. Именно они должны расчистить российской армии дорогу на Киев с последующим захватом украинской столицы.

РСЗО и самоходок, по мнению эксперта, вполне достаточно для того, чтобы отбить атаки украинских ВС на западном направлении, а затем спокойно перейти в наступление.

Украина может открывать огонь ракетами «Точка-У» и запускать в небо беспилотники «Байрактар», которыми ее снабжает Анкара. Однако для уничтожения этих целей вполне подойдет С-300ПМ1. Кроме того, РФ также может задействовать «Панцирь-С1» и ряд менее известных комплексов, таких как «Куб» и «Стрела-10М3».

С-300 также справится с украинскими истребителями и бомбардировщиками. Несмотря на то, что в арсенале Киева есть только устаревшие Су-24, Су-27 и МиГ-29, он все же может попробовать наносить удары с воздуха. На этот случай уже подготовлен ЗРК, который без труда устранит данную угрозу.

Наконец, не стоит забывать и о наличии в распоряжении России фронтовых бомбардировщиков и современных истребителей. Внесет свой вклад в победу и Черноморский флот, который посредством крылатых ракет «Калибр» поразит штабы и пункты управления украинских ВС. После этого можно будет двигаться на Киев не заботясь о жалких остатках сил противника.