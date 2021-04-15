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Россия стала чаще задействовать на сирийской территории системы радиоэлектронной борьбы, что позволило существенно снизить активность беспилотных аппаратов, имеющихся в распоряжении боевиков. Подробности об это рассказал Вадим Ревин, возглавляющий службу РЭБ российской группировки войск.

Он отметил, что военнослужащие РФ постоянно работают над улучшением тактики использования средств радиоэлектронной борьбы и сумели добиться определенных успехов. Сейчас, к примеру, активно испытываются экспериментальные системы «Стилет» и «Ступор», которые блокируют работу навигационного оборудования, использующие спутники «ГЛОНАСС», «Бейдоу» и «Настар». Это дает возможность парализовать управление дронами.

Кроме того, для блокировки беспилотных аппаратов успешно применяются комплексы РЭБ «Ратник-купол», а также постановщик помех «Поле-21». Самолеты боевиков и спутниковые средства противника полностью парализуют системы «Красуха-4». Высокую эффективность демонстрирует также комплекс ТК-25, который установлен на российских боевых кораблях, базирующихся в Тартусе.

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