Полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и противолодочных самолетов Ту-142 стал жестким ответом НАТО на усиление присутствия на границах РФ. Норвежское издание Views and News пишет, что Командование НАТО явно запаниковало, получив информацию об этом патрулировании.

Авторы статьи сообщают, что Норвегия также приняла участие в перехвате и сопровождении российских самолетов. Она подняла в небо уже устаревшие, но все еще боеспособные F-16, которые отслеживали полет над Норвежским, Балтийским и Северным морями, а также над Атлантическим океаном.

По мнению экспертов, Москве надоели постоянные попытки НАТО окружить ее со всех сторон путем размещения вооружений в граничащих с ней государствах. Поэтому она была вынуждена провести вроде бы плановое патрулирование, которое на самом деле оказалось демонстрацией военной силы и способности защитить себя от нападок альянса.

Норвежские журналисты пишут, что подобные столкновения пока заканчиваются без происшествий, однако ситуация становится все более напряженной. Поэтому рано или поздно могут возникнуть серьезные проблемы.