Издание Army Recognition, специализирующееся на освещении военно-промышленной сферы, сообщает о присутствии на вооружении армии Катара автоматов АК-12 российского производства. При этом указывается, что о приобретении Катаром оружия у России какой-либо информации практически не сообщалось. Изображения, свидетельствующие о наличии этих автоматов у катарских военных за пределами военных парадов, пока что отсутствуют, и потому издание публикует скриншот с видео, показанного телеканалом Al Jazeera TV – на нем катарские десантники маршируют именно с автоматом АК-12.

Как пишет Army Recognition, поставка АК-12 в Катар – лишь один из признаков растущего потока вооружений российского производства, поступающих в страны региона Персидского залива, которые в прошлом почти полностью полагались на оружие, поставляемое из западных стран. Катар – первый подтвержденный экспортный заказчик новой штурмовой винтовки, серийное производство которой началось только в 2017 году.

Интерес Катара к оружию российского производства впервые проявился в 2016 и 2017 годах, когда он подписал с Россией ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве во время двусторонних визитов в Доху и Москву. Впервые российское оружие в Катаре было обнаружено годом позже – в декабре 2018 года, когда сотни автоматов АК-12 были замечены в руках катарских солдат, марширующих по набережной Дохи во время парада в честь Национального дня (праздника, отмечающего обретение этой страной независимости).

Катар традиционно был заказчиком оружия и оборудования из Франции, а затем и из США. Дипломатический кризис, который длится с 2017 по 2021 год и связан с отношением к поддержке одной из сторон в гражданской войне в Ливии, привел к тому, что Катар диверсифицировал свои усилия по закупкам вооружений, чтобы теперь также включить Россию в качестве поставщика оружия.

Автоматическая штурмовая винтовка АК-12 под патрон 5,45×39 мм была разработана и изготовлена концерном «Калашников» (ранее «Ижмаш») и представляет собой пятое поколение знаменитых АК.