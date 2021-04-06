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Туристка из России рассказала о том, как избежать приставаний турецких мужчин. Её рекомендации были опубликованы на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, россиянка советует поменьше улыбаться, так как некоторые воспринимают это за флирт. В пример она приводит ситуацию в баре, когда бармен делает коктейль девушке, а она начинает мило улыбаться и благодарить за него. Подобную доброжелательность турки считают флиртом, и спустя несколько походов девушки за коктейлями начинают давать ей свой номер телефона.

Также россиянка рассказала, что сотрудники отеля могут иметь за один туристический сезон аж до 20-ти романтических связей. Поэтому не стоит строить долгосрочных планов, если начинать с ними курортные романы. Туристка отметила, что подобные сценарии весьма пользуются популярностью у девушек-аниматоров.

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