Туристка из России рассказала о том, как избежать приставаний турецких мужчин. Её рекомендации были опубликованы на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, россиянка советует поменьше улыбаться, так как некоторые воспринимают это за флирт. В пример она приводит ситуацию в баре, когда бармен делает коктейль девушке, а она начинает мило улыбаться и благодарить за него. Подобную доброжелательность турки считают флиртом, и спустя несколько походов девушки за коктейлями начинают давать ей свой номер телефона.

Также россиянка рассказала, что сотрудники отеля могут иметь за один туристический сезон аж до 20-ти романтических связей. Поэтому не стоит строить долгосрочных планов, если начинать с ними курортные романы. Туристка отметила, что подобные сценарии весьма пользуются популярностью у девушек-аниматоров.