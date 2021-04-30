Появилось видео, показывающее, как провалился испытательный пуск крылатой ракеты «Калибр» проекта 1155 (код НАТО – Udaloy) ВМФ России (это БПК «Маршал Шапошников» – большой противолодочный корабль, который за рубежом обычно именуют «тяжелым эсминцем»). Об этом 29 апреля сообщило американское издание The Drive с публикацией соответствующих видеозаписей.

На кадрах видно, как запущенная ракетным эсминцем «Маршал Шапошников» ракета бесконтрольно кувыркается и вскоре после пуска падает в море, где продолжает гореть недалеко от корабля. На заднем плане видео присутствует эсминец.

Несмотря на то, что имеются признаки официального видео, оно просочилось в российскую социальную сеть Telegram и было размещено на YouTube. Точная дата съемки неясна, но недавно «Маршал Шапошников» вернулся на базу Тихоокеанского флота ВМФ России после проведенной модернизации и масштабного ремонта.

Вернувшись в море для испытаний после ремонта в июле прошлого года, он провел испытания ракет «Калибр» с боевой стрельбой из своей недавно установленной системы вертикального пуска в начале этого месяца. Кадры успешного пуска появились на официальном новостном канале Минобороны России «Звезда» 27 апреля. Оба клипа демонстрируют сходство – предполагается, что они могут быть сняты с одного и того же события, но в разное время.

Как сообщает «Звезда», маневры, в ходе которых, по всей видимости, были запущены ракеты и участвовали две группы кораблей Тихоокеанского флота, проходили в Японском море в начале апреля. Это была «контрольная проверка по итогам зимнего учебно-тренировочного периода».

Первоначально построенный в 1984 году как противолодочный эсминец проекта 1155, «Маршал Шапошников» прошел четырехлетнюю модернизацию во Владивостоке, в ходе которой, помимо системы вертикального пуска, были добавлены новые орудия и дозвуковые противокорабельные ракеты «Уран». Таким образом, он был превращен в настоящий многоцелевой военный корабль. Сообщается, что более 20 процентов надстройки также было демонтировано и восстановлено. Другое новое оборудование включает системы связи, элементы силовой установки и более мощный гидролокатор.

Неудавшийся запуск, по оценкам, связан с одной из крылатых ракет «Калибр», которые были поставлены на корабль в рамках его переоборудования. Они запускаются из системы вертикального пуска 3С14, которая имеет 16 ячеек для ракет семейства «Калибр», и которая также может вместить сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Оникс» и, возможно, гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон».

По имеющимся сведениям, рассматриваемый вариант ракеты – это 3М14Т «Калибр-НК», образцы которого использовались ВМФ России для использования в прошлом для поражения наземных целей во время гражданской войны в Сирии.

3М14Т, которая носит западное обозначение SS-N-30A, является дозвуковой крылатой ракетой наземного нападения, или LACM, с расчетной дальностью от 930 до 1550 миль [1500-2500 км]. Предполагается, что она способна нести до 990 фунтов [450 кг] обычного взрывчатого вещества либо, как альтернативный вариант, – ядерную боеголовку.

Оружие впервые было использовано в боевых действиях в октябре 2015 года в рамках масштабных российских ударов по целям антиасадовского режима в Сирии. В тот раз ракеты были запущены с помощью военных кораблей в Каспийском море, на расстоянии около 1100 миль [1800 км], что некоторые официальные лица сочли преднамеренным посланием Соединенным Штатам и их союзникам.

«Хотя осечки этого типа, а также другие происшествия не являются чем-то необычным для ракет всех типов, и Россия вряд ли часто сталкивается с ними, этот инцидент свидетельствует о важности тщательных испытаний оружия таким образом. Это особенно верно, когда они были недавно установлены, как в случае с этим военным кораблем. Мы также должны быть благодарны за то, что по всей видимости, никто не пострадал в результате инцидента», – заключает The Drive.