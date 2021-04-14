В СМИ отмечают, что российские вооружение силы смогли не допустить повторения карабахского сценария на территории Донбасса с помощью одних только маневров.

Когда Азербайджан смог победить в вооруженном конфликте, произошедшем в Нагорном Карабахе, украинские власти посчитали, что смогут провернуть схожий сценарий и на Донбассе. Они подготовили план, в котором указывалось, что самопровозглашенные республики будут захвачены в течение месяца. Для этого были закуплены ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.

После переброски Украиной войск к линии разграничения Россия заявила, что защитит граждан непризнанных республик. Затем Москва организовала внеплановые маневры рядом с российско-украинской границей, перебросив к ней несколько мотострелковых бригад. После этого в Киеве начали говорить о том, что не планируют включать Донбасс в свой состав силовым путем.