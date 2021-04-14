читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В СМИ отмечают, что российские вооружение силы смогли не допустить повторения карабахского сценария на территории Донбасса с помощью одних только маневров.

Когда Азербайджан смог победить в вооруженном конфликте, произошедшем в Нагорном Карабахе, украинские власти посчитали, что смогут провернуть схожий сценарий и на Донбассе. Они подготовили план, в котором указывалось, что самопровозглашенные республики будут захвачены в течение месяца. Для этого были закуплены ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.

После переброски Украиной войск к линии разграничения Россия заявила, что защитит граждан непризнанных республик. Затем Москва организовала внеплановые маневры рядом с российско-украинской границей, перебросив к ней несколько мотострелковых бригад. После этого в Киеве начали говорить о том, что не планируют включать Донбасс в свой состав силовым путем.

Вам может понравиться

Минобороны Германии обвинило Россию в провокации на границе с Украиной

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава немецкого оборонного ведомства, заявила, что РФ собирается осуществить провокацию на российско-украинской границе. Согласно ее словам, Россия сейчас пытается спровоцировать Украину на ответную реакцию. Она добавила, что ни

В Москве задержали лаборанта МГЮА, который избил майора Вооруженных сил

В Москве на Большой Садовой улице лаборант Московской государственной юридической академии напал на майора Вооруженных сил России и избил его. Инцидент произошёл вечером 10 апреля. Согласно словам 42-летнего майора, к
  • Анна
  • 12.04.2021
  • читать 1 минуту

Российский рынок труда лишился рекордного числа молодых работников

Аналитики FinExpertiza отметили, что на территории РФ численность занятого населения, возраст которого не превышает 29 лет, за минувший год упала более чем на один миллион человек. Отмечается, что за прошедшие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – ясно, до 2 °C | Королев: погода, 14 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 14 апреля – небольшая облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 11 °C |