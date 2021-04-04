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Специалисты «Медиалогии» выяснили, что российские пользователи стали чаще использовать нецензурные выражения, после того как в силу вступил закон, который запрещает применение мата в социальных сетях.

В рамках соответствующего исследования аналитики выделили свыше шестидесяти матерных словосочетаний и слов, которые затем определялись в сообщениях и постах пользователей, опубликованных в соцсетях, с помощью специального алгоритма. Подсчеты велись в русскоязычных сегментах таких популярных интернет-сервисов как «ТикТок», «Твиттер», ВКонтакте, «Инстаграм», «Фейсбук», «Ютуб», Одноклассники и «Телеграм».

В результате эксперты выяснили, что с 1 февраля по 31 марта текущего года российские пользователи разместили 20 миллионов 200 тысяч сообщений, в которых применялась нецензурная ругань, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный отрезок времени прошлого года (18 миллионов 300 тысяч постов).

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